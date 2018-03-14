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Глава ЦИК России Памфилова заявила, что Навальный "сел в большую лужу"
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14.03.2018 10:30
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Заявления оппозиционера Алексея Навального о том, что каждый
избиратель может проголосовать на выборах президента РФ несколько
раз, – полная глупость, сообщила глава Центральной избирательной
комиссии России Элла Памфилова. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Памфилова заявила, что готова встретиться с
Навальным Фото: ЕРА "Сегодня он, очевидно, сел в большую
лужу. Я недавно встречалась с нашими наблюдателями. Все
посмеялись над ним. Это полная глупость", – сообщила
Памфилова.Она также заявила, что готова встретиться с
Навальным."Я вот обещала с ним встретиться. Кстати,
полтора месяца мой пресс-секретарь не мог дозвониться… Пусть
приходит. Все подробно наши специалисты им объяснят.
Ждем-с", – добавила глава ЦИК РФ.О возможности несколько
раз проголосовать на выборах президента России одному избирателю
Навальный заявил на своем сайте 13 марта."Хотелось
как-то проверить: можно ли получить на одного человека несколько
бумажек на голосование. Таких, по которым можно потом прийти на
участок и получить бюллетень. К нашему удивлению, это вообще
оказалось элементарно сделать. Никаких ухищрений не надо. Приходите
в любой МФЦ (многофункциональный центр предоставления
государственных услуг. – ), их в Москве 121 штука, и вам
дают отрывной талон, с которым вы идете на тот участок, который
выбрали. Можете получить десять талонов и проголосовать десять раз.
Ничто вам не помешает, ведь на участке нет общероссийского списка,
из которого видно: Васечкин уже проголосовал на соседней
улице", – сообщил Навальный.7 марта оппозиционный политик
также обвинил ЦИК РФ в попытке подготовки фальсификации выборов
президента. По его словам, Центризбирком России уже отказал в
аккредитации изданию "Молния", которое выставило больше только
наблюдателей на предыдущих выборах, а также наблюдателям от
издания "Левиафан", созданного Фондом борьбы с коррупцией
Навального.Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь
человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел
Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак
("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также
действующий президент Владимир Путин.25 декабря 2017 года ЦИК
РФ принял решение об отказе в регистрации Навального
из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей".
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