Заявления оппозиционера Алексея Навального о том, что каждый избиратель может проголосовать на выборах президента РФ несколько раз, – полная глупость, сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Памфилова заявила, что готова встретиться с Навальным Фото: ЕРА "Сегодня он, очевидно, сел в большую лужу. Я недавно встречалась с нашими наблюдателями. Все посмеялись над ним. Это полная глупость", – сообщила Памфилова.Она также заявила, что готова встретиться с Навальным."Я вот обещала с ним встретиться. Кстати, полтора месяца мой пресс-секретарь не мог дозвониться… Пусть приходит. Все подробно наши специалисты им объяснят. Ждем-с", – добавила глава ЦИК РФ.О возможности несколько раз проголосовать на выборах президента России одному избирателю Навальный заявил на своем сайте 13 марта."Хотелось как-то проверить: можно ли получить на одного человека несколько бумажек на голосование. Таких, по которым можно потом прийти на участок и получить бюллетень. К нашему удивлению, это вообще оказалось элементарно сделать. Никаких ухищрений не надо. Приходите в любой МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных услуг. – ), их в Москве 121 штука, и вам дают отрывной талон, с которым вы идете на тот участок, который выбрали. Можете получить десять талонов и проголосовать десять раз. Ничто вам не помешает, ведь на участке нет общероссийского списка, из которого видно: Васечкин уже проголосовал на соседней улице", – сообщил Навальный.7 марта оппозиционный политик также обвинил ЦИК РФ в попытке подготовки фальсификации выборов президента. По его словам, Центризбирком России уже отказал в аккредитации изданию "Молния", которое выставило больше только наблюдателей на предыдущих выборах, а также наблюдателям от издания "Левиафан", созданного Фондом борьбы с коррупцией Навального.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будут бороться восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), а также действующий президент Владимир Путин.25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в регистрации Навального из-за его судимости. Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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