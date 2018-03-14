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Дело Скрипаля: посольство России попросило предоставить образцы ядовитого вещества
14.03.2018 10:30
Дело Скрипаля: посольство России попросило предоставить образцы ядовитого вещества
Российские дипломаты хотят ознакомиться с веществом, которым отравили Скрипаля
Представитель посольства России в Великобритании заявил, что РФ будет готова ответить на ультиматум британских властей об отравлении Сергея Скрипача и его дочери после того, как будут предоставлены образцы ядовитого вещества.
Дело Скрипаля: посольство России попросило предоставить образцы ядовитого вещества Фото: tass.ru

В посольстве также сообщили, что власти РФ не связана с отравлением, а на обвинения со стороны британских властей "будут соответствующие меры".

"Россия не ответит на ультиматум Лондона, пока не получит образцы ядовитой химического вещества", - заявил представитель посольства, передает  Reuters .

Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй  объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Напомним, что 4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери  понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что  этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.

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