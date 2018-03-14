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"Ліхтарі". O.Torvald презентовали клип. Видео
14.03.2018 10:38
Украинская группа O.Torvald выпустила клип на песню "Ліхтарі". Видео обнародовали на канале коллектива в YouTube.Режиссер ролика – Анастасия Ковальчук. Сюжет в клипе отсутствует. Музыканты исполняют песню в пространстве, наполненном светом и огнем.   | Опубликован клип  O.Torvald Скриншот: OTORVALDband / YouTube видео Видео: OTORVALDband / YouTube

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