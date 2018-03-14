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Оксана Шишкова выиграла паралимпийскую "бронзу" в лыжном спринте
14.03.2018 10:38
Оксана Шишкова выиграла паралимпийскую "бронзу" в лыжном спринте
Оксана Шишкова выиграла бронзовую медаль
ксана Шишкова пополнила очередной наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхан.
Оксана Шишкова выиграла паралимпийскую "бронзу" в лыжном спринте Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

В лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала "бронзу" между спортсменов с нарушением зрения, сообщает "Укринформ" .

Ее гидом был Виталий Казаков, отмечает украинский паралимпийский комитет.

На счету харьковчанки уже четыре медали в Пхенчхан - золотая, две серебряные и бронзовая.

В активе сборной Украины уже 16 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2018 пройдет до 18 марта.

Напомним, 9 марта на 35-тысячном стадионе города Пхенчхан (Республика Корея) состоялась  торжественная церемония открытия ХИИ зимних Паралимпийских игр-2018.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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