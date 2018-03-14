Кремлю нужно оценить, насколько его политика соответствует интересам русского народа и мирового сообщества, заявил прежний госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тиллерсон предупредил РФ о вероятности дальнейшей изоляции Фото: ЕРА Тиллерсон отметил, что Кремлю нужно оценить, насколько его политика соответствует интересам русского народа и мирового сообщества. По словам экс-госсекретаря, "продолжение нынешнего курса с большой вероятностью приведет к еще большей ее изоляции". Он добавил, что это не будет соответствовать чьим-либо интересам.Тиллерсон считает, что Вашингтону следует прилагать больше усилий для адекватного ответа на поведение России.13 марта Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона и предложил на его место кандидатуру действующего директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео. Главой ЦРУ должна стать его заместитель Джина Хаспел – первая женщина на этом посту.Официальная отставка Тиллерсона состоится 31 марта.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. По информации источников телеканала CNN, он не поддерживал курс Трампа во внешней политике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки тиллерсон его интересам что изоляции Теги: мир