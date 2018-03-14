Кремлю нужно оценить, насколько его политика соответствует
интересам русского народа и мирового сообщества, заявил прежний
госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Тиллерсон предупредил РФ о вероятности дальнейшей
изоляции Фото: ЕРА Тиллерсон отметил, что Кремлю нужно оценить,
насколько его политика соответствует интересам русского народа и
мирового сообщества. По словам экс-госсекретаря, "продолжение
нынешнего курса с большой вероятностью приведет к еще большей ее
изоляции". Он добавил, что это не будет соответствовать чьим-либо
интересам.Тиллерсон считает, что Вашингтону следует прилагать
больше усилий для адекватного ответа на поведение России.13 марта
Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона и предложил на его
место кандидатуру действующего директора Центрального
разведывательного управления Майка Помпео. Главой ЦРУ должна стать
его заместитель Джина Хаспел – первая женщина на этом
посту.Официальная отставка Тиллерсона состоится 31
марта.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. По
информации источников телеканала CNN, он не поддерживал курс
Трампа во внешней политике.
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