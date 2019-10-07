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|Полный Трускавец! В сети появились скандальные тезисы министра экономики Милованова - "меня никогда не интересовала Украина"
|07.10.2019 06:51
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В сети активно распространяется отрывок неодназначного выступления Тимофея Милофанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в правительстве Алексея Гончарука на семинаре "Economy Lab" (можно перевести как "Экономическая лаборатория" - Ред.).
Выступая перед слушателями Тимофей Милованов делится с ними такими, например, пассажами:
Это видео уже вызвало негативную реакцию у пользователей. Например, известный адвокат Елена Лукаш, иронично прокомментировала это выступление чиновника.