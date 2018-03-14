Беременная хореограф Алена Шоптенко обнародовала снимок, на котором запечатлена в черном свитшоте. Шоптенко: На съемке мне подарили свитшот со стихом. Давно я так не смеялась Фото: alena_shoptenko / Instagram Фото в черном свитшоте она опубликовала в Instagram."На съемке мне подарили вот такой свитшот со стихом. Давно я так не смеялась", – написала Шоптенко."Я знаю, может показаться, что я танцую за двоих, но будем честными –-- и мама танцует тоже ничего", – написано на свитшоте. Вчера на съёмке мне подарили вот такой свитшот со стихом, который для меня написала @ironichna * osoba Давно я так не смеялась * Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena * shoptenko) Мар 12, 2018 в 10:54 PDT Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим предыдущим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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