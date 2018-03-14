Сводка Новостей
- Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и обещает способствовать расследованию отравления Скрипача
- Бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен заменят монетами
- Kaida. Дорн презентовал совместную песню с певцом Moldanazar. Аудио
- Медкарты для поступления в школу и детсад отменили
- Пионтковский: В Госдепартаменте США пьют шампанское, как в Госдуме 9 ноября 2016 года! Тиллерсон оставался чужаком
|Шоптенко показала округлившийся живот
|14.03.2018 10:54
|
Вчера на съёмке мне подарили вот такой свитшот со стихом, который для меня написала @ironichna * osoba Давно я так не смеялась *Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena * shoptenko) Мар 12, 2018 в 10:54 PDT
Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим предыдущим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык.
Поделитесь статьей с друзьями