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|Боевики "Талибана" напали на пост военных в Афганистане, по меньшей мере 10 человек погибли
|14.03.2018 10:54
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Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападениеНа западе Афганистана в провинции Фарах боевики атаковали контрольно-пропускной пункт, погибли по меньшей мере 10 силовиков.
Фото: reuters.com
Член Совета провинции Фарах Абдул Самад Салехи заявил, что четверо из убитых при нападении 14 марта работали в разведке, а шесть других - в полиции, - сообщает The Associated Press.
Отмечается, что во время серии нападений "Талибана" в провинции Фарах на прошлой неделе погибли по меньшей мере 38 силовиков, еще пятеро попали в плен и несколько были ранены.
Как известно, радикальное исламистское движение "Талибан" захватил ряд районов по всей стране в последние годы после того, как США и НАТО формально завершили боевую миссию в конце 2014 года.
Напомним, вечером 8 марта боевики радикального исламистского движения "Талибан " напали на четыре контрольные посты полиции и армии в провинции Тахар на севере Афганистана.