Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение

Член Совета провинции Фарах Абдул Самад Салехи заявил, что четверо из убитых при нападении 14 марта работали в разведке, а шесть других - в полиции, - сообщает The Associated Press.

Отмечается, что во время серии нападений "Талибана" в провинции Фарах на прошлой неделе погибли по меньшей мере 38 силовиков, еще пятеро попали в плен и несколько были ранены.

Как известно, радикальное исламистское движение "Талибан" захватил ряд районов по всей стране в последние годы после того, как США и НАТО формально завершили боевую миссию в конце 2014 года.