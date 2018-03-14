Министерство здравоохранения с 13 марта отменило формы первичной медицинской документации - медицинские карты для школьников и студентов, талоны и диспансеризацию

Об этом сообщает официальный сайт МОЗ.

«Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения», — говорится в заявлении.

Вместо бумажных талонов вводится обновленная форма 074/о «Журнал регистрации амбулаторных пациентов».

Прощальный пост талонам написала и.о. Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. По ее мнению диспанзеризация больше не эффективна. Вот оказывается как проходила эта процедура на Украине, по мнению Супрун.

«По сути, врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска с середины года", — пояснила и.о. министра здравоохранения в Facebook.

Пост Уляны Супрун вызвал живую дискуссию - мнения разделились.

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