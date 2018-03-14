В Госдепартаменте США радуются увольнению главы американского внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона точно так же, как в Госдуме России в ноябре 2016 года с шампанским отмечали избрание Дональда Трампа президентом США, заявил российский политолог Андрей Пионковский. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пионковский: 17 лет в российской "нефтянке" никогда не оставят человека в незапятнанном, белоснежном костюме, с орденом Дружбы Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Я знаю по своим личным каналам, что сегодня в Госдепартаменте США точно так же пьют шампанское, как в Госдуме 9 ноября 2016 года (тогда президентом США был избран Дональд Трамп. – )! Тиллерсон не смог наладить отношения с сотрудниками Госдепа, оставался чужаком, и как раз то, что в Госдепартаменте сейчас масса вакансий, это как раз прежде только и вменяют ему в вину. Госдепартамент сегодня вздохнул с облегчением!" – считает Пионтковский.По его словам, в американском внешнеполитическом ведомстве сейчас ждут результатов общения президента США Дональда Трампа с британским премьер-министром Терезой Мэй."После сегодняшнего увольнения это большая интрига – будут ли формулировки президента расходиться со вчерашними формулировками Тиллерсона. Мой прогноз – нет", – продолжил политолог.По его мнению, после увольнения Тиллерсона из Госдепа власти США "могут заняться им вплотную"."Подозрения о его причастности, как бенефициара, к знаменитой сделке по приватизации "Роснефти", к истории с неизвестно где и как исчезнувшими 16 или 19 процентами акций, остается! Я думаю, сейчас им могут заняться близко, как бы уже вне политического контекста и той должности, которую он занимал. Частным лицом Тиллерсоном, у которого есть доли в неких офшорных совместных предприятиях с Россией. 17 лет в российской "нефтянке" никогда не оставят человека в незапятнанном, белоснежном костюме, с орденом Дружбы…" – сказал Пионтковский.13 марта Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона и предложил на его место кандидатуру действующего директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео. Главой ЦРУ должна стать его заместитель Джина Хаспел – первая женщина на этом посту.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. По информации источников телеканала CNN, он не поддерживал курс Трампа во внешней политике. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки как сша его трампа госдепартаменте Теги: мир