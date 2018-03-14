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|Медкарты для поступления в школу и детсад отменили
|14.03.2018 11:02
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Хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательствуС 13 марта вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, отменяющий ряд форм первичной учетной документации, в частности медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад теперь не нужна.
Фото: из открытых источников
Украинские медики ежегодно заполняли до 1 млн медкарт ребенка (026 / у). Этот документ на восемь страниц А4 заполнялся от руки и хранился в школах и детсадах, - сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Минздраве подчеркнули, что хранение персональных медицинских данных в учебных заведениях противоречит законодательству, поскольку они не имеют лицензии на медицинскую практику. Все данные о ребенке должны храниться у врача, которого избрали его родители, подписав соответствующую декларацию.
"С 13 марта для вступления в школу или детский сад медицинская карта ребенка является ненужной. Ее форма является недействительной, от родителей не имеют права ее требовать", - говорится в сообщении.
Также планируется изменение порядка проведения медосмотра детей при поступлении в учебные заведения, о которых сообщат позже.
Напомним, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун говорит, что объем финансирования сферы здравоохранения будет увеличено к 2020 году до 85 млрд гривен.