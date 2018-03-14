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Kaida. Дорн презентовал совместную песню с певцом Moldanazar. Аудио
14.03.2018 11:10
Украинский певец Иван Дорн выпустил песню Kaida. Трек он обнародовал на своем канале в YouTube. Композицию он записал вместе с казахским исполнителем Moldanazar. Песня сочетает два языка – украинский и казахский. За сутки песню прослушали почти 50 тыс. пользователей.   | Дорн записал дуэт с казахским певцом Фото: dorn_ivan / Instagram видео Аудио: Ivan Dorn / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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