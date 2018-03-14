В Центробанке отмечают, что замена банкнот низких номиналов на монеты соответствует практике стран ЕС, где есть монеты номиналом 1 и 2 евро

"14 марта 2018 в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении. Нацбанк напомнил, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

" Бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 грн будут использоваться в обращении параллельно с монетами в последней бумажной гривны. Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн НБУ не будет, но перестанет печатать эти банкноты ", - сообщил исполняющий обязанности главы центробанка Яков Смолий во время пресс-конференции, передает 112.ua.

По словам и. о. главы НБУ, замена банкнот низких номиналов на монеты соответствует практике стран ЕС, где существуют монеты номиналом 1 и 2 евро.

Ранее Национальный банк Украины сообщил о том, что выпустит памятные монеты из недрагоценных металлов "по тематике общегосударственного значения".