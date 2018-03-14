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|Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и обещает способствовать расследованию отравления Скрипача
|14.03.2018 11:37
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Официальные представители России "должны дать однозначные ответы"Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону ситуацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Тереза Мэй и Дональд Трамп: Фото: Reuters
Трамп и Мэй заявили, что официальные представители России "должны дать однозначные ответы" в связи с попыткой убийства бывшего шпиона в Южной Англии ", говорится в стенограмме телефонного разговора, - сообщает " Радио Свобода ".
Белый дом заявляет, что Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и пообещал "всячески помогать расследованию, которое ведет Соединенное Королевство" в связи с применением нервно-паралитического вещества при попытке убийства Скрипача и его дочери.
Оба лидера согласились, что те, кто применил ядовитые средства, грубо нарушив международные нормы, должны ответить за содеянное.
Накануне, выступая перед британскими депутатами, премьер Великобритании Тереза Мэй объявила , что с "высокой вероятностью" Россия должна в попытке убийства Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
Напомним, что 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери понадобилась 21 человеку .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипача и его дочери расценили как "недопустимые".
66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.