Часть средств - 3,5 млн. гривен - вернули

В отделении без предупреждения была проведена проверка, ее направили представители головного офиса банка. В результате ревизоры обнаружили недостачу более чем 7 млн гривен, почти 70 тыс. Долларов и 17,6 тыс. Евро, - сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Об отсутствии крупной суммы денег в облуправление милиции сообщил представитель главного столичного офиса банка. На место предполагаемого преступления выехали следственно-оперативная группа и полицейские детективы.

По словам руководителя отдела расследований отдельно тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, когда обнаружили недостачу, работники учреждения кому позвонили и часть средств - 3,5 млн. гривен - вернули в банк. Еще 6,4 млн. гривен до сих пор не возвращены.

Полицейские отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей валютой. Кассир свою причастность к исчезновению крупной суммы отрицает.

Сведения внесены в Единый список досудебных расследований в соответствии со ст. 191 ч. 5 УК (присвоение или растрата чужого имущества, вверили лицу или находилось в ее ведении, совершенные в отдельно крупных размерах или организованной группой).