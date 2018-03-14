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|В Тернополе в отделении одного из банков недосчитались 10 млн. гривен
|14.03.2018 11:44
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Часть средств - 3,5 млн. гривен - вернулиВ отделении одного из банков Тернополя обнаружили недостачу почти на 10 млн гривен.
Фото: Нацбанк via Flickr
В отделении без предупреждения была проведена проверка, ее направили представители головного офиса банка. В результате ревизоры обнаружили недостачу более чем 7 млн гривен, почти 70 тыс. Долларов и 17,6 тыс. Евро, - сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Об отсутствии крупной суммы денег в облуправление милиции сообщил представитель главного столичного офиса банка. На место предполагаемого преступления выехали следственно-оперативная группа и полицейские детективы.
По словам руководителя отдела расследований отдельно тяжких преступлений следственного управления Юрия Барабана, когда обнаружили недостачу, работники учреждения кому позвонили и часть средств - 3,5 млн. гривен - вернули в банк. Еще 6,4 млн. гривен до сих пор не возвращены.
Полицейские отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей валютой. Кассир свою причастность к исчезновению крупной суммы отрицает.
Сведения внесены в Единый список досудебных расследований в соответствии со ст. 191 ч. 5 УК (присвоение или растрата чужого имущества, вверили лицу или находилось в ее ведении, совершенные в отдельно крупных размерах или организованной группой).
Напомним, двое украинских студентов разработали собственный мобильное приложение , с помощью которого получали доступ к банковским счетам пользователей мобильного банкинга. По данному факту возбуждено дело, обоим студентам грозит до 5 лет заключения.