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|Украина оштрафовала российские авиакомпании более чем на 5000000000 гривен
|14.03.2018 11:52
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Уже наложен несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается к украинским судамГосавиаслужба, начиная с 2015 года, наложила 5,44 миллиарда гривен штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексирован Крым.
Фото: rg.ru
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ведомства.
"К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации о нарушении правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс гривен", - сообщили в Госавиаслужбы.
Также представители ведомства сообщили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины №549 / 2015 от 2 сентября 2015 года.
Уже наложен несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается к украинским судам. Рассмотрение исков позволит в дальнейшем обращаться в международные суды.
Среди нарушителей "Аерофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа", "Глобус", "Ред Вингс", "Ямал", "Сибирь" и другие перевозчики.
Напомним, на сентябрь 2017 российские авиакомпании должны Украине 2,7 миллиарда гривен штрафов.
Как сообщал iPress.ua , в сентябре Украина ввела санкции против 29 российских авиакомпаний , из которых 27 выполняли рейсы в оккупированный Крым, а 2 национализировала оккупационная власть полуострова. Из этих 29 авиакомпаний только четыре выполняли рейсы в украинские города. Им запретили летать в Украину с 25 октября (начало зимней навигации).
В свою очередь, министр транспорта РФ Максим Соколов утверждал, что Россия предпримет зеркального ответа , если российским авиакомпаниям, попали в санкционного списка Киева, действительно запретят летать в Украину.
Представитель президента России Дмитрий Песков назвал безумием запрет полетов с Украиной и заявил, что премьер Украины не имеет права прекращать авиасообщение между странами.
Позже Россия ввела ответные санкции против украинских авиакомпаний , между которых МАУ, "Днеправиа", "Мотор Сич" и Yanair. Украина в ответ потребовала от России объяснить, в связи с чем введены санкции. Сегодня, не дождавшись ответа, Украина запретила полеты всем российским авиакомпаниям.