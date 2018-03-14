Уже наложен несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается к украинским судам

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные ведомства.

"К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации о нарушении правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс гривен", - сообщили в Госавиаслужбы.

Также представители ведомства сообщили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины №549 / 2015 от 2 сентября 2015 года.

Уже наложен несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается к украинским судам. Рассмотрение исков позволит в дальнейшем обращаться в международные суды.

Среди нарушителей "Аерофолот", "Уральские авиалинии", "Саратовские авиалинии", "ЮТэйр", "Россия", "Нордавиа", "Глобус", "Ред Вингс", "Ямал", "Сибирь" и другие перевозчики.

Напомним, на сентябрь 2017 российские авиакомпании должны Украине 2,7 миллиарда гривен штрафов.

Как сообщал iPress.ua , в сентябре Украина ввела санкции против 29 российских авиакомпаний , из которых 27 выполняли рейсы в оккупированный Крым, а 2 национализировала оккупационная власть полуострова. Из этих 29 авиакомпаний только четыре выполняли рейсы в украинские города. Им запретили летать в Украину с 25 октября (начало зимней навигации).

В свою очередь, министр транспорта РФ Максим Соколов утверждал, что Россия предпримет зеркального ответа , если российским авиакомпаниям, попали в санкционного списка Киева, действительно запретят летать в Украину.

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал безумием запрет полетов с Украиной и заявил, что премьер Украины не имеет права прекращать авиасообщение между странами.