|
Безсмертный о БПП и "Народном фронте": Они перейдут в открытую конфронтацию
|
14.03.2018 11:53
|
От конфронтации между Блоком Петра Порошенко и "Народным фронтом"
выигрывают деструктивные силы, считает экс-вице-премьер-министр
Украины Роман Безсмертный. Безсмертный: Ситуация дойдет до
серьезного противостояния Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Там
ситуация дойдет до серьезного противостояния. Эти две единицы,
потому что их очень трудно назвать политическими силами, они
перейдут в открытую конфронтацию", – отметил он.По мнению
Безсмертного, на фоне этой конфронтации выигрывают деструктивные
силы."Это еще одна причина, почему доводить эту конфронтацию до
публичного противостояния нельзя. Идет война, у людей очень много
оружия, и это оружие может быть использовано во внутренних
конфликтных ситуациях. Этот момент, мне кажется, в лагере и одних,
и других вообще не осознают", – заявил экс-вице-премьер.В
начале сентября 2017 года издания INSIDER и "Главком"
написали, что президент Петр Порошенко и его
окружение договариваются с "Народным фронтом" о создании новой
политической силы. 11 ноября прошел съезд "Народного фронта".
Лидер политсилы Арсений Яценюк заявил, что ожидал полной
поддержки от президента, но тот "сделал ошибку". Экс-премьер
заявил, что партия должна бы была уйти в оппозицию к Блоку Петра
Порошенко, но не выйдет из коалиции ради завершения реформ. Яценюк
отметил, что "Народный фронт" должен мобилизоваться,
чтобы принять участие в очередных выборах в Верховную Раду, а
также выборах президента Украины. 18 января 2018
года главный редактор LB.ua Соня Кошкина написала, что
Порошенко провел в своей резиденции в Гуте Ивано-Франковской
области встречу с группой политических соратников, однако лидеры
"Народного фронта" Арсений Яценюк и Арсен
Аваков проигнорировали приглашение. По информации журналистки,
на этой встрече президент предложил секретарю Совета национальной
безопасности и обороны, руководителю центрального штаба
"Народного фронта" Александру Турчинову возглавить его
штаб по избранию на второй срок. Кошкина писала, что секретарь СНБО
в ответ выдвинул Порошенко ряд условий.5 февраля издание
INSIDER написало, что лидеры БПП и "Народного
фронта" возобновили переговоры о создании единой
политической силы.По информации "Главкома", в ночь на 27
февраля было подписано "понятийное соглашение", которым стороны
распределили квоты в партийном списке новой политсилы. По
данным издания, условной коалиции, состоящей из Порошенко,
генпрокурора Юрия Луценко и мэра Киева Виталия Кличко, отходит 50%
потенциального партийного списка, лидерам "Народного фронта"
Арсению Яценюку и Арсену Авакову – 30%, премьер-министру
Владимиру Гройсману – 20%.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира