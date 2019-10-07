Сводка Новостей
- Трамп потребовал объявить импичмент Нэнси Пелоси, у которой тоже жирный интерес в Украине
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- Украина и США могут создать совместный следственный комитет для расследования дела Байденов. Зеленский
- В крушении Боинга рейса МН17 виновата Украина. De Telegraaf
|В крушении Боинга рейса МН17 виновата Украина. De Telegraaf
|07.10.2019 07:28
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За обсуждением подписания Киевом «формулы Штайнмайера» и последовавших за этим бунтов националистов и военных по всей Украине незамеченной осталась
На заседании нижней палаты парламента Нидерландов депутаты потребовали начать расследовать роль Украины в катастрофе Боинга – через пять лет после самой катастрофы.
Издание отмечает, что «во время заседания парламентарии выразили своё удивление тому, что министр иностранных дел Блок до сих пор не обсудил этот вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым».
Неужели всё-таки Россия должна заниматься регулированием полётов над территорией Украины? Или в Голландии просто не знают, как зовут главу МИД Украины?
В своём выступлении депутат от CDA Крис ванн Дам заявил, что расследование необходимо, иначе никто так и не поймёт, что же произошло 17 июля 2014 года. И хотя международные расследования «установили», что Боинг рейса МН17 был сбит ракетой «Бук» сепаратистами, однако недавно Совет безопасности Нидерландов (OVV) пришёл к выводу, что первоначально виновата Украина, не закрывшая воздушное пространство для пассажирских самолётов над зоной боевых действий, напоминает De Telegraaf.
Похоже, что в парламенте Голландии настроены решительно и не намерены останавливаться, а, значит, пятилетняя версия «вины России и Донбасса» в этом деле начнёт разваливаться. Поэтому мировые СМИ предпочли не заметить эту новость, отреагировали на неё исключительно голландские интернет-издания.
А во всём мире продолжали обсуждать последствия подписания «формулы Штайнмайера» для Украины и телефонный разговор Трампа с Зеленским – это не так опасно.
Как долго удастся мировой общественности закрывать глаза на поставленный голландскими депутатами вопрос – не известно.
Однако 9 марта 2020 года в 10 часов утра в окружном суде Гааги начнётся судебный процесс по этому делу и теперь его исход будет не таким однозначным, как ещё месяц назад представляли в Киеве.