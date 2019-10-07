За обсуждением подписания Киевом «формулы Штайнмайера» и последовавших за этим бунтов националистов и военных по всей Украине незамеченной осталась скромная новость буквально в сотню строк в ведущей голландской газете De Telegraaf , которая знаменует собой крутой разворот в деле крушения малазийского Боинга рейса МН17 в Донбассе в июле 2014 года.

На заседании нижней палаты парламента Нидерландов депутаты потребовали начать расследовать роль Украины в катастрофе Боинга – через пять лет после самой катастрофы.

«Глава МИД Голландии Стеф Блок присоединился к мнению большинства палаты представителей нидерландского парламента в вопросе о необходимости уточнить роль Украины в авиакатастрофе МН17. Предложение депутатов партий CDA и SP о начале расследования получило поддержку всей палаты. Депутаты также недоумевают, почему правительство Нидерландов до сих пор не задало простой вопрос Киеву: почему же Украина не закрыла небо для пассажирских самолётов над зоной ведения боевых действий, ведь это была обязанность Киева, а не Донецка, не Луганска и не Москвы», – пишет De Telegraaf, однако следующее заявление голландских депутатов заставляет в этом усомниться.

Издание отмечает, что «во время заседания парламентарии выразили своё удивление тому, что министр иностранных дел Блок до сих пор не обсудил этот вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым».

Неужели всё-таки Россия должна заниматься регулированием полётов над территорией Украины? Или в Голландии просто не знают, как зовут главу МИД Украины?

В своём выступлении депутат от CDA Крис ванн Дам заявил, что расследование необходимо, иначе никто так и не поймёт, что же произошло 17 июля 2014 года. И хотя международные расследования «установили», что Боинг рейса МН17 был сбит ракетой «Бук» сепаратистами, однако недавно Совет безопасности Нидерландов (OVV) пришёл к выводу, что первоначально виновата Украина, не закрывшая воздушное пространство для пассажирских самолётов над зоной боевых действий, напоминает De Telegraaf.

«Роль Украины в катастрофе МН17 расследовалась до сих пор с позиции приоритета мировой политики, а не исходя из желания установить справедливость. Такова горькая реальность», – цитирует издание министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса.

Похоже, что в парламенте Голландии настроены решительно и не намерены останавливаться, а, значит, пятилетняя версия «вины России и Донбасса» в этом деле начнёт разваливаться. Поэтому мировые СМИ предпочли не заметить эту новость, отреагировали на неё исключительно голландские интернет-издания.

А во всём мире продолжали обсуждать последствия подписания «формулы Штайнмайера» для Украины и телефонный разговор Трампа с Зеленским – это не так опасно.

Как долго удастся мировой общественности закрывать глаза на поставленный голландскими депутатами вопрос – не известно.

Однако 9 марта 2020 года в 10 часов утра в окружном суде Гааги начнётся судебный процесс по этому делу и теперь его исход будет не таким однозначным, как ещё месяц назад представляли в Киеве.

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