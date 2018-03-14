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|Гитарист Linkin Park готовит сольный альбом
|14.03.2018 12:01
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Who wants to meet up and be in a music video? I’m shooting something for my solo album at 8:30 in Hollywood tonight. In 45 minutes. Roll thru.Публикация от Mike Shinoda (@m * shinoda) Мар 8, 2018 в 7:49 PST
Позже музыкант поделился снимком с поклонниками, отозвавшимися на его предложение.
Had an unforgettable time hanging with you all last night. Thank you for sharing your time and your stories. Very excited what’s yet to come. *Публикация от Mike Shinoda (@m * shinoda) Мар 9, 2018 в 12:05 PST
Солист Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Палос Вердес в Калифорнии 20 июля. В офисе коронера Лос-Анджелеса сообщили, что причиной смерти стало самоубийство.Группа Linkin Park была основана в 1996 году – тогда она называлась Xero. Нынешнее название получила в 2000 году. Шесть раз номинировалась и дважды удостоилась награды "Грэмми".
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