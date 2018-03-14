Супруга украинского ведущего Владимира Остапчука вскоре родит второго ребенка. Остапчук: Могу ли я сопровождать этих прекрасных дворянок к карете? Фото: vova_ostapchuk / Instagram Посты Остапчук разместил в Instagram."Могу ли я сопровождать этих прекрасных дворянок к карете?" – написал он. May I escort you lovely nobles to the carriage)) #ostapchuk #canada #kingvladimir #queenolena #princessemilia Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova * ostapchuk) Мар 12, 2018 в 12:10 PDT За последнюю неделю я видел солнце два раза: на Кипре и сегодня утром. Honey, I'm home! Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova * ostapchuk) Мар 4, 2018 в 4:12 PST Владимир Остапчук родился 28 сентября 1984 года в Умани. Он был одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение 2017".Сейчас Остапчук ведет проект "Инспектор. Города" на канале "1+1". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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