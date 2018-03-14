Отношения между Россией и США не смогут "упасть ниже пола", заявил на пресс-конференции спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В России прокомментировали будущее назначение Помпео на должность госсекретаря Фото: EPA В беседе с журналистами спикер отметил, что отношения между двумя странами не смогут ухудшиться, поскольку и так находятся "на уровне пола".Песков подчеркнул, что Россия при этом продолжает надеяться "на конструктивизм и на трезвый подход со стороны США".13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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