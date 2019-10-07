Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии японскому Kyodo сообщил, что Украина и США могут начать расследование по делу бывшего вице-президента США и Джо Байдена и его сына Хантера путем создания совместного следственного комитета.

Но данный план может реализоваться только если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве и в соответствии с внутренним законодательством Украины.

"Он (Зеленский - ред.) объяснил Трампу во время их телефонного разговора в июле, что любое расследование вероятно в случае необходимости, потому что в Украине будет новый и справедливый главный прокурор (Руслан Рябошапка - ред.)", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что скандал начался из-за обнародования содержания телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, что стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена. Конгресс США начал расследование этого случая.

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