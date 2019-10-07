Сводка Новостей
- Трамп потребовал объявить импичмент Нэнси Пелоси, у которой тоже жирный интерес в Украине
- Битва с Зеленским: Порошенко ездил в Лондон на встречу с Соросом. Источник
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- Украина и США могут создать совместный следственный комитет для расследования дела Байденов. Зеленский
- В крушении Боинга рейса МН17 виновата Украина. De Telegraaf
|Украина и США могут создать совместный следственный комитет для расследования дела Байденов. Зеленский
|07.10.2019 07:46
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Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии японскому
Но данный план может реализоваться только если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве и в соответствии с внутренним законодательством Украины.
Напоминаем, что скандал начался из-за обнародования содержания телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, что стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена. Конгресс США начал расследование этого случая.