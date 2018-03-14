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Тымчук: Оборонный потенциал Украины сопоставим с оборонным потенциалом всех стран Центрально-Восточной Европы вместе взятых
14.03.2018 12:40
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Народный депутат Украины от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление".

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Оборонный потенциал Украины сопоставим с оборонным потенциалом всех стран Центрально-Восточной Европы вместе взятых

Сегодня 12.01 | комментариев: Относительно статуса страны – аспиранта НАТО.Недавние правки на сайте НАТО спровоцировали бурную политико-филологическую дискуссию. В СМИ и соцсетях до сих пор гадают, как более точно перевести новый статус Украины, что он означает и приближает ли ко вступлению в Альянс.На мой взгляд, дискуссия несколько отклонилась в сторону, из-за чего важные моменты отошли на второй план.Что главное?В 2008–2010 годах Украина формально имела очень высокий уровень сотрудничества с НАТО. И если бы не саботаж некоторых политсил, то еще в 2008 году были неплохие шансы получить ПДЧ.В 2010 году с приходом Януковича евроатлантические устремления были на время перечеркнуты. Однако в 2014 году победа Майдана вновь сделала курс в НАТО одним из приоритетов, что было закреплено в законодательстве.Подобные кульбиты заставили даже самых последовательных союзников Украины стать очень осторожными. И их вполне можно понять. Не удивительно, что западные бюрократы до сих пор под любым предлогом уклоняются от четких оценок и формальной фиксации нашего прогресса.Что в этих условиях должна делать Украина? То, что прямо от нас зависит.Нет смысла бросаться лозунгами и гадать "возьмут нас в НАТО или не возьмут", "побоятся Россию или не побоятся". Надо ставить вопрос по-другому: если мы этого хотим, то насколько мы готовы и что мы делаем?Чтобы объективно оценить динамику готовности Украины ко вступлению в Альянс, есть довольно четкие ориентиры.Первый ориентир – общественное мнение. Это важный показатель. Например, по формальным критериям ту же Швецию могут принять в НАТО хотя завтра. Шведы очень тесно сотрудничают с Альянсом. Но в шведском обществе идея вступления в НАТО не пользуется поддержкой большинства населения. Наличие в Украине стабильного большинства сторонников НАТО сведет к минимуму политические спекуляции и шатания. Как следствие – сделает политический курс по этой теме более предсказуемым.Соцопросы демонстрируют, что в данный момент порядка 42–45% граждан Украины поддерживают вступление в НАТО. И есть две позитивные тенденции. С одной стороны, число сторонников Альянса не быстро, но стабильно растет. С другой – есть четкая корреляция с возрастом: чем моложе аудитория – тем выше уровень поддержки вступления в Альянс.При такой динамике через несколько лет число сторонников НАТО составит большинство. А если добавить системную разъяснительную работу, то это большинство достигнет показателей, после которых риск отката, возврата к "внеблоковости" или еще куда-то будет минимальным.Второй ориентир еще более конкретный. В июне 2016 года указом президента был утвержден Стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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