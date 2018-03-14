Уровень внешнеполитического давления на Россию может снизиться после выборов президента РФ, считает спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. По мнению Володина, нынешняя санкционная политика США в отношении России провалилась Фото: duma.gov.ru Володин отметил, что США не смогли привести к власти в России "карманного" президента как в Украине, следовательно во многом РФ для Соединенных Штатов неугодный соперник, влияние которого они пытаются устранить нередко нечестными приемами.Спикер Госдумы заявил, что США и Великобритания ставят целью разрушить Россию с помощью санкций, введения пошлин на отдельные товары, а также "взаимных голословных обвинений".При этом он считает, что нынешняя санкционная политика США в отношении России провалилась, однако на Западе этого признать не хотят.Володин также констатировал вмешательство США в избирательный процесс в России и выразил надежду, что уровень политического давления на РФ снизится после выборов президента.13 марта Володин обвинил Великобританию в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и назвал случай вмешательством в выборы президента РФ. В июне 2017 года он заявил, что санкционная политика стран Запада в отношении России и Беларуси говорит о борьбе со славянскими народами.В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года, после того как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.В феврале 2018 года президент России Владимир Путин сообщил, что агрессия РФ в Украине не является основной причиной введения антироссийских санкций. По его словам, политика санкций в международных деловых отношениях – "это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам".По оценкам Государственного департамента Соединенных Штатов, только оборонный сектор России понес убытки в размере более $3 млрд после принятого в США в 2017 году нового закона о санкциях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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