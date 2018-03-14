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Володин: Все шаги США и Британии с целью разрушить Россию как государство напоминают агонию
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14.03.2018 13:20
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Уровень внешнеполитического давления на Россию может снизиться
после выборов президента РФ, считает спикер Государственной Думы РФ
Вячеслав Володин. По мнению Володина, нынешняя санкционная политика
США в отношении России провалилась Фото: duma.gov.ru Володин
отметил, что США не смогли привести к власти в России "карманного"
президента как в Украине, следовательно во многом РФ для
Соединенных Штатов неугодный соперник, влияние которого они
пытаются устранить нередко нечестными приемами.Спикер Госдумы
заявил, что США и Великобритания ставят целью разрушить Россию с
помощью санкций, введения пошлин на отдельные товары, а также
"взаимных голословных обвинений".При этом он считает, что нынешняя
санкционная политика США в отношении России провалилась, однако на
Западе этого признать не хотят.Володин также констатировал
вмешательство США в избирательный процесс в России и выразил
надежду, что уровень политического давления на РФ снизится после
выборов президента.13 марта Володин обвинил Великобританию в
отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и назвал
случай вмешательством в выборы президента РФ. В июне 2017 года он
заявил, что санкционная политика стран Запада в отношении России и
Беларуси говорит о борьбе со славянскими народами.В отношении
России были введены экономические санкции Соединенными
Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года,
после того как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и
начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты
несколько раз расширялись и ужесточались.В феврале 2018 года
президент России Владимир Путин сообщил, что агрессия РФ в
Украине не является основной причиной введения антироссийских
санкций. По его словам, политика санкций в международных деловых
отношениях – "это путь тупиковый, который приводит всех, в том
числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и
прямым убыткам".По оценкам Государственного департамента
Соединенных Штатов, только оборонный сектор России понес
убытки в размере более $3 млрд после принятого в США в 2017
году нового закона о санкциях.
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