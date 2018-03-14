В то же время штат сотрудников авиакомпании в Киеве будет насчитывать более 100 человек

Об этом сообщила пресс-служба Wizz Air на требование журналиста " Общественного ".

"После расширения украинского флота до трех самолетов в 2018 году, штат сотрудников авиакомпании в Киеве будет насчитывать более 100 человек", - говорится в сообщении.

При этом в компании ссылаются на прайс-листы Airbus.

12 марта Wizz Air объявила, что в 2018 году инвестирует 2 миллиарда долларов в 11 баз в 7 странах, в том числе в Украине. В этом году компания получит 21 новый самолет, и начнет полеты по 70 маршрутам , в том числе 9 - в Украине.

Теперь на украинском рынке Wizz Air предлагает 30 маршрутов в 11 стран из аэропортов Харькова, Львова и Киева.

Рейсы выполняют самолеты венгерской авиакомпании. Украинская "дочка" Wizz Air прекратила полеты в апреле 2015 года.

В этом году Wizz Air возобновляет перелеты из Международного аэропорта "Харьков" по недавно объявленным маршрутам в Дортмунд и Катовице, а также расширяет свою маршрутную сеть из Львова в Дортмунд , Гданьск, Катовице и Лондон . Кроме того, на киевскую базу будет добавлено третий самолет Airbus A320, благодаря которому рейсы авиакомпании соединят Киев с 21 лоукост направлением в 10 странах, с учетом новых направлений в Таллинн и Лиссабон.