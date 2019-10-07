Андрей Головачев

Ух, ты! Вот здорово! А Разумков-то - голова! Ой, голова! Далеко пойдет парень!

Действительно, ведь надо всем вместе собраться на Майдане, обняться, простить друг другу все обиды и написать новый закон о специальном статусе ЛДНР, с учетом формулы Штайнмайера.

И С14 писать будет, и "Национальные дружины" вставят свои замечания и Правый сектор подаст свои предложения и ЖД платформа "За життя" напомнит о требованиях Путина и беженцы примут участие и ветераны АТО и Ахметов с Коломойским скромно попросят учесть их интересы.

И только офис Президента и ВР, как сказал Разумов, не будут принимать участие в подготовке нового Закона.

Нет им доверия!

И все будет учтено и гармонизировано в едином Законе о новом статусе ЛДНР, ибо весь народ писал его.

И принесут лучшие представители народа этот Закон в ВР и скажут депутатам :

"Голосуйте, слуги народные, не глядя, потому как Великий этот Закон разработала вся нация. И каждая кухарка смогла принять участие в его написании."

И проголосуют депутаты народные единогласно, не глядя, единую волю нации.

И возрадуется от счастья ЛДНР, и возликует Россия, и прослезиться старик Штайнмайер, и обнимутся Меркель с Макроном и даже Байден с Трампом.

И выборы в ЛДНР пройдут в соответствии с этим Законом; и Ляшко будет баллотироваться там и Тягныбок, и любой другой достойник; и возвратятся в лоно Украины-матери наши браться несмышленые.

И будут прощены все те, кому Закон это позволит и покараны все те, кого Закон обяжет покарать.

И запанует на нашей земле любовь и братство.

Тут и сказке конец!

Ну, если серьезно, то после вчерашнего митинга власть явно наложила в штаны и, наверное, уже не рада, что связалась с этой формулой Штайнмайера.

Если ее не начать реализовывать, то с России с вероятностью 99% снимут санкции и про Украину забудут.

А если принять, то надо быть готовым к разгону массовых беспорядков.

Но Зеленский к этому совершенно не готов психологически.

Прогноз прежний: закончит плачевно и досрочно.