Российские священнослужители заявили, что причин запретить отпевание актера и режиссера Олега Табакова нет. Церковь готова отпеть Табакова Фото: kino-teatr.ru Об этом он сказал радио "Говорит Москва"."Что касается заявлений движения "Божья воля", к церкви они отношения не имеют. Насколько мне известно, заявлений об отмене отпевания пока никуда не поступало", – отметил Кипшидзе.В Центральном викариатстве, куда "Божья воля" была намерена направить обращение с просьбой запретить отпевание актера, ответили, что решение об отпевании может принять исключительно священник, к которому для проведения обряда должны обратиться родственники усопшего. Если же священник самостоятельно не сможет принять решение, он сможет обратиться в каноническую комиссию.Лидер православного движения "Божья воля" Мила Одегова заявила, что скончавшийся 12 марта российский актер и режиссер Олег Табаков пропагандировал в своих спектаклях антиправославные ценности. Табакова похоронят 15 марта в Москве на Новодевичьем кладбище.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова сообщили 12 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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