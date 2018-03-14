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РПЦ разрешила отпеть Табакова
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14.03.2018 13:36
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Российские священнослужители заявили, что причин запретить
отпевание актера и режиссера Олега Табакова нет. Церковь готова
отпеть Табакова Фото: kino-teatr.ru Об этом он сказал радио
"Говорит Москва"."Что касается заявлений движения "Божья воля", к
церкви они отношения не имеют. Насколько мне известно, заявлений об
отмене отпевания пока никуда не поступало", – отметил
Кипшидзе.В Центральном викариатстве, куда "Божья воля" была
намерена направить обращение с просьбой запретить отпевание актера,
ответили, что решение об отпевании может принять исключительно
священник, к которому для проведения обряда должны обратиться
родственники усопшего. Если же священник самостоятельно не сможет
принять решение, он сможет обратиться в каноническую комиссию.Лидер
православного движения "Божья воля" Мила Одегова заявила, что
скончавшийся 12 марта российский актер и режиссер Олег Табаков
пропагандировал в своих спектаклях антиправославные
ценности. Табакова похоронят 15 марта в Москве на
Новодевичьем кладбище.82-летнего Табакова госпитализировали
днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно,
что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной
которого были зубные импланты.Сообщалось, что
артисту установили трахеостому – искусственное
дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид
Печатников заявил, что Табаков находится в
реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24
декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как
крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года
телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова
улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти
художественного руководителя МХТ имени Чехова Табакова
сообщили 12 марта.
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