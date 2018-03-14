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В Украине с начала АТО погибли 232 добровольца, еще 799 были ранены, - Аваков
14.03.2018 13:36
В Украине с начала АТО погибли 232 добровольца, еще 799 были ранены, - Аваков
В Украине с начала АТО погибли 232 добровольца, еще 799 были ранены, - Аваков
Украина с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 232 участника добровольческого движения.
В Украине с начала АТО погибли 232 добровольца, еще 799 были ранены, - Аваков Фото: ЕРА

Еще 799 добровольцев, по данным Авакова, были ранены, -  сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook .

Напомним, Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "День украинской добровольца".  

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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