Порошенко ездил в Лондон на встречу с Соросом. Об этом сообщает Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники.

"Порошенко ездил в Лондон на встречу с Соросом.

Посещение Гонтаревой было использовано для "прикрытия" реальной цели поездки.

Как поясняет наш источник, на этой встрече в Лондоне решали вопрос и стратегию смещения Зеленского с поста Президента.

Демократы в Конгрессе поддерживают скрыто эту идею, ведь существует большая вероятность, что на кандидата в Президенты США Джо Байдена что-то найдут по "украинскому кейсу". Многие в команде Байдена уверены, что Зеленский начал работать скрыто с командой Трампа.

Поэтому по всей сетке своих СМИ дали намек "мочить" имидж Президента Зеленского.

Демократы ради своих личных целей в борьбе за кресло Президента США могут пожертвовать Украиной.

Порошенко удачно "продал" свои услуги и выбрал сторону в американских выборах.

Петра Алексеевича, следовательно и "не садят" сейчас, ведь "западные лобби группы" вписались за него." - Говорится в сообщении.

Напомним, прежний президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина проведали Валерию Гонтареву, чтобы от имени жителей Украины поддержать ее в борьбе за страну. Об этом политик написал на своем Facebook.

Порошенко охарактеризовал экс-главу Нацбанка не только как сильного менеджера, но и как сильную личность. В качестве примеров ее стойкости он назвал историю с национализацией ПриватБанка и спасение "всей банковской системы страны".

"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков ПриватБанка, - она ​​не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она ​​не сломалась", - написал Порошенко.

Он заверил подписчиков, что Гонтареву не сломают и преследования оппонентов, которые "не чураются бандитских приемов" и "сами становятся бандитами".

В дар посетители привезли Гонтаревой "слова поддержки от многих украинцев" и дизайнерские футболки Юрия Журавля. На одежде изображена сама Гонтарева в образе балерины, с забинтованной ногой и саблями.

Свой пост Порошенко завершил на торжественной ноте: "Валерия не сломается, уверены мы. Знайте: никто из нас не сломается!"

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