Сводка Новостей
- Трамп потребовал объявить импичмент Нэнси Пелоси, у которой тоже жирный интерес в Украине
- Битва с Зеленским: Порошенко ездил в Лондон на встречу с Соросом. Источник
- Власть явно наложила в штаны
- Украина и США могут создать совместный следственный комитет для расследования дела Байденов. Зеленский
- В крушении Боинга рейса МН17 виновата Украина. De Telegraaf
|Битва с Зеленским: Порошенко ездил в Лондон на встречу с Соросом. Источник
|07.10.2019 08:24
|
Порошенко ездил в Лондон на встречу с Соросом. Об этом сообщает
Напомним, прежний президент Украины Петр Порошенко и его жена Марина проведали Валерию Гонтареву, чтобы от имени жителей Украины поддержать ее в борьбе за страну. Об этом политик написал на своем Facebook.
Порошенко охарактеризовал экс-главу Нацбанка не только как сильного менеджера, но и как сильную личность. В качестве примеров ее стойкости он назвал историю с национализацией ПриватБанка и спасение "всей банковской системы страны".
Он заверил подписчиков, что Гонтареву не сломают и преследования оппонентов, которые "не чураются бандитских приемов" и "сами становятся бандитами".
В дар посетители привезли Гонтаревой "слова поддержки от многих украинцев" и дизайнерские футболки Юрия Журавля. На одежде изображена сама Гонтарева в образе балерины, с забинтованной ногой и саблями.
Свой пост Порошенко завершил на торжественной ноте: "Валерия не сломается, уверены мы. Знайте: никто из нас не сломается!"