В коде официального сайта Укргидрометцентра обнаружена программа CoinHive, которая использует мощность компьютеров посетителей сайта для майнинга криптовалюты, сообщают УНИАН и издание Altcoin.info. Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке Фото: ЕРА В коде сайта meteo.gov.ua обнаружена программа для майнинга CoinHive.Агентство отмечает, что код программы для майнинга можно обнаружить, открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке. Скриншот: unian.net Программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. На официальной интернет-странице программы сообщается: "Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя".Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сайта майнинга для униан криптовалюты Теги: общество