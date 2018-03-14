Установлен минимальный возраст полового совершеннолетия - это 16 лет

За принятие законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации" №2016 во втором чтении и в целом проголосовали 241 депутат, сообщает " Укринформ ".

В частности, предполагается статью 155 Уголовного кодекса Украины изложить в новой редакции, согласно которой природные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок . Такие же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В обновленной части второй статьи 156 речь о том, что такие действия, совершенные в отношении малолетнего или совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или забота о нем, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В то же время статья 302 дополняется положением о том, что создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата и аналогичные действия, совершенные с целью наживы или лицом, ранее судимым за это преступление, или организованной группой с привлечением малолетнего наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Первый заместитель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук пояснил, что с принятием изменений в статью 155 УК устанавливается четкий минимальный возраст полового совершеннолетия - это 16 лет.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования.