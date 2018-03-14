Более 90% молодежи Украины вообще не интересуются политикой. Об этом заявила директор Киевского молодежного центра Анна Куценко

По словам Куценко, 74% молодых людей в Украине не доверяют политикам. Но эта тенденция наблюдается не только в Украине, а и по всему миру.

Среди причин такой ситуации чиновница называет то, что молодежь просто не верит в то, что политики способы существенно повлиять на их жизни и жизни страны в целом.

Кроме того, что касается Украины, то Куценко пишет, что большинство из них планирует выехать за границу, так как не видит своего будущего на Родине.

Уровень безработицы и отсутствие эффективной молодежной политики вынуждает студентов задумываться об эмиграции.

"Что касается собственно украинской молодежи, то большинство из них планирует выехать за границу и имеет на это более чем серьезную аргументацию. В 2016 году по Индексу человеческого развития ООН Украина заняла восемьдесят четвёртом место из 188 стран. Для сравнения: Польша - тридцать четвёртое место.",- пишет Анна.

По ее мнению, власть должна как можно быстрее пересмотреть свой подход в отношении молодежи, пока уровень эмиграции не достиг критической точки.

"А пока бюрократическая система отреагирует на современные вызовы, вы уже можете стать другими: меньше смотреть телевизор, быть более активными в политической жизни страны, выражать гражданскую позицию, участвовать в социальных проектах, читать больше книг, соблюдать законы и требовать того же от государства в лице государственных органов, уже зная все о своих правах.

А власти следует как можно скорее опомниться и обратить внимание на проблемы молодежи, ведь с такими темпами, через некоторое время творить ту же молодежную политику не для кого.",- резюмировала Куценко.

Напомним, ранее в Киевском молодежном центре опубликовали статистику, согласно которой студентам не за что приобрести собственное жилье.



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