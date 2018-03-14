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|74% молодых людей в Украине не доверяют политикам. Эксперт
|14.03.2018 13:55
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Более 90% молодежи Украины вообще не интересуются политикой. Об этом заявила директор Киевского молодежного центра Анна Куценко
По словам Куценко, 74% молодых людей в Украине не доверяют политикам. Но эта тенденция наблюдается не только в Украине, а и по всему миру.
Среди причин такой ситуации чиновница называет то, что молодежь просто не верит в то, что политики способы существенно повлиять на их жизни и жизни страны в целом.
Кроме того, что касается Украины, то Куценко пишет, что
большинство из них планирует выехать за границу, так как не видит
своего будущего на Родине.
"Что касается собственно украинской молодежи, то большинство из них планирует выехать за границу и имеет на это более чем серьезную аргументацию. В 2016 году по Индексу человеческого развития ООН Украина заняла восемьдесят четвёртом место из 188 стран. Для сравнения: Польша - тридцать четвёртое место.",- пишет Анна.
По ее мнению, власть должна как можно быстрее пересмотреть свой подход в отношении молодежи, пока уровень эмиграции не достиг критической точки.
"А пока бюрократическая система отреагирует на современные вызовы, вы уже можете стать другими: меньше смотреть телевизор, быть более активными в политической жизни страны, выражать гражданскую позицию, участвовать в социальных проектах, читать больше книг, соблюдать законы и требовать того же от государства в лице государственных органов, уже зная все о своих правах.
А власти следует как можно скорее опомниться и обратить внимание на проблемы молодежи, ведь с такими темпами, через некоторое время творить ту же молодежную политику не для кого.",- резюмировала Куценко.
Напомним, ранее в Киевском молодежном центре опубликовали
статистику, согласно которой студентам не за что приобрести
собственное жилье.