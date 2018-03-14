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Посольство России в Лондоне запросит консульский доступ к дочери Скрипаля - СМИ
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14.03.2018 14:08
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Источники агентства "Интерфакс" сообщают, что Юлия Скрипаль, дочь
российского разведчика Сергея Скрипаля, является гражданкой России.
Российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4
марта Фото: ЕРА "Сегодня посольство в Лондоне запросит
доступ к дочери Скрипаля, она является гражданкой России", – сказал
собеседник агентства.4 марта 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском
Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля.12 марта премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия,
во время покушения применялся нервно-паралитический агент
"Новичок", разработанный в России. Она потребовала от
Кремля до вечера 13 марта предоставить
объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать
инцидент незаконным применением силы Россией против
Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали
власти Франции, США, Германии и Австралии.13
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил,
что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же
день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России
образцы вещества, которым отравили Скрипаля.14 февраля спикер
Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформировала
Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к
отравлению Скрипаля.
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