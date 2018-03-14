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|Супрун заявила, что помощник нардепа и городского головы предлагали ей квартиру в качестве взятки
|14.03.2018 14:08
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Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование ", - СупрунИсполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к Национальному антикоррупционного бюро через предложение взятки от помощника народного депутата более года назад.
Фото: ucu.edu.ua
Об этом она написала в Facebook , также подтвердила эту информацию пресс-служба МОЗ.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проводят обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева , а также дома и на работе у мэра Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле по предложение взятки Ульяне Супрун.
"Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование", - написала теперь Супрун.
"На следующий день обратилась к детективам НАБУ по заявлению о признаках преступления. Впоследствии я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все", -добавила руководитель Минздраве.
Супрун уточнила, что "в дальнейших встреч с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры".
"Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица", - отметила чиновница.
По словам Супрун, МЗ "всегда готово помочь общине" получить оборудование, каким бы дорого стоящим оно не было, - "если в нем действительно есть необходимость".
"В стране действуют многочисленные международные фонды, программы донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накопленные существенные бюджетные резервы. Поддерживать запросы от городов и медицинских учреждений на получение необходимого оборудования является частью наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки нужно" , - заявила и.о. министра.
В свою очередь, МЗ заявил, что предложения взятки дискредитируют работу правительства и не дают восстановить доверие общества к государственной службе и чиновников.
"За всю историю независимой Украины не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного Кодекса Украины" Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу "с участием руководителей министерств" , - отмечают в министерстве.
Команда Минздрава заявила о поддержке детективов НАБУ и прокуроров Антикоррупционной прокуратуры в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти.