Только за два месяца в Украине зафиксировано 21,5 тыс. ДТП

Главные причины снижения уровня ДТП, считают представители полиции, - начало работы дорожной патрульной полиции, ограничения максимальной скорости движения до 50 км / ч и другие превентивные меры. Как итог, за два месяца по всей стране произошла 21,5 тыс. ДТП, что на 4,2 тыс. Меньше, чем в январе и феврале прошлом году, - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Меньше стало и ДТП с пострадавшими - от 3,1 тыс. В 2017 году до 2888 случаев в 2018 году.

Всего в 2018 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 363 человека, из них 161 - из-за превышения водителями скорости, еще 55 человек - из-за нарушения правил маневрирования. 3787 человек получили травмы различной степени тяжести.

Фото: facebook.com/UA.National.Police