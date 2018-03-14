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|В Украине стала сокращаться количество ДТП, - полиция
|14.03.2018 14:16
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Только за два месяца в Украине зафиксировано 21,5 тыс. ДТПЗа два месяца 2018 года в Украине зафиксирован спад количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Фото: google.com
Главные причины снижения уровня ДТП, считают представители полиции, - начало работы дорожной патрульной полиции, ограничения максимальной скорости движения до 50 км / ч и другие превентивные меры. Как итог, за два месяца по всей стране произошла 21,5 тыс. ДТП, что на 4,2 тыс. Меньше, чем в январе и феврале прошлом году, - сообщает пресс-службаНациональной полиции Украины.
Меньше стало и ДТП с пострадавшими - от 3,1 тыс. В 2017 году до 2888 случаев в 2018 году.
Всего в 2018 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 363 человека, из них 161 - из-за превышения водителями скорости, еще 55 человек - из-за нарушения правил маневрирования. 3787 человек получили травмы различной степени тяжести.
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Превышение скорости и неправильную маневрирования - главные причины ДТП текущего года.