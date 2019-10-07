Президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене спикера Палаты представителей Конгресса страны Нэнси Пелоси, которая в сентябре объявила о начале процедуры импичмента самого Трампа.

Трамп заявил, что она знала о «лжи и массовых подтасовках», на которые пошел глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. В связи с этим Трамп считает Пелоси «виновной в отдельно тяжких преступлениях», включая госизмену.

По его мнению, Пелоси, Шиффу и всем, кто «вступал в сговор» с ними «должен быть немедленно объявлен импичмент», передает ТАСС .

Напомним, в конце сентября Пелоси объявила, что Палата представителей начинает «официальное расследование» в рамках импичмента.

Через несколько дней президент США потребовал отставки Шиффа, так как «крошка Адам Шифф сжульничал» и исказил содержание разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, сын Нэнси Пелоси Пол Пелоси-младший, который отправился в Украину в 2017 году, был членом совета директоров Viscoil и исполнительным директором в связанной с ней компании NRGLab, которая занималась бизнесом в Украине.

На видео с его речью Пол Пелоси-младший рассказывает как он "заинтересован в развитии чистой энергетики, которая может заменить бензин и дизельное топливо в качестве транспортных источников топлива."

Его мама Нэнси Пелоси также поддержала сына и появилась в рекламном ролике для компании. Видимо, Пелоси будет второй, кто войдет в украиногейт со своим украинским скелетом.

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