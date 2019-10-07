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- Трамп потребовал объявить импичмент Нэнси Пелоси, у которой тоже жирный интерес в Украине
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|Трамп потребовал объявить импичмент Нэнси Пелоси, у которой тоже жирный интерес в Украине
|07.10.2019 08:43
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Президент США Дональд Трамп обвинил в госизмене спикера Палаты представителей Конгресса страны Нэнси Пелоси, которая в сентябре объявила о начале процедуры импичмента самого Трампа.
Трамп заявил, что она знала о «лжи и массовых подтасовках», на которые пошел глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф. В связи с этим Трамп считает Пелоси «виновной в отдельно тяжких преступлениях», включая госизмену.
Напомним, в конце сентября Пелоси объявила, что Палата представителей начинает «официальное расследование» в рамках импичмента.
Напомним, сын Нэнси Пелоси Пол Пелоси-младший, который отправился в Украину в 2017 году, был членом совета директоров Viscoil и исполнительным директором в связанной с ней компании NRGLab, которая занималась бизнесом в Украине.
На видео с его речью Пол Пелоси-младший рассказывает как он "заинтересован в развитии чистой энергетики, которая может заменить бензин и дизельное топливо в качестве транспортных источников топлива."