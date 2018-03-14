Замглавы Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь
Прокопив подал в отставку в феврале. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Прокопива отправили в отставку Фото: Ігор
Прокопів / Facebook По данным СМИ, Прокопив подал в отставку 27
февраля.В Минэнерго Прокопив курировал газовую отрасль. Издание
"Экономическая правда" сообщало, что он был главным оппонентом
главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева в министерстве. Это
связано с тем, что в 2016 году Прокопив поддержал инициативу
Минэкономразвития о передаче "Укртрансгаза" в управление от НАК к
Кабмину. Позже компанию вернули в подчинение "Нафтогазу".Прокопив
возглавлял "Укртрансгаз" с 11 июля 2014 года.
Его отстранили в феврале 2017 года после того, как
независимый аудитор Deloitte & Touche выявил ряд нарушений во
время официальной проверки счетов компании.Замминистра Прокопив
стал в апреле 2017 года.
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