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|Минспорта запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России
|14.03.2018 14:24
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Накануне было решено, что смотрящим Украины по биатлону не поедет в РоссиюМинистр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, запрещающий украинским спортсменам участвовать во всех соревнованиях, которые происходят на территории России.
Фото: Reuters
"Я подписал новый приказ - о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины" Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях ", украинские спортсмены не будут принимать участие в каких соревнованиях, проходящих на территории России ", - написал Жданов на своей странице в Facebook.
По словам министра, два года назад был издан приказ, касающийся участия спортсменов украинской сборной в спортивных соревнованиях, которые проходят на территории России.
"Мы говорили" да "официальным соревнованием, чемпионатам мира и Европы, этапам Кубков мира, другим турнирам, которые организуют международные спортивные федерации, которые являются частью лицензионных соревнований. Мы говорили" нет "коммерческим соревнования ..." , - пояснил он.
Напомним, вчера после встречи министра молодежи и спорта Игоря Жданова с президентом Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак стало известно, что Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира в российской Тюмени.
В конце февраля Ассоциации биатлона США и Чехии объявили о бойкоте этапа Кубка мира сезона 2017-2018 годов, который пройдет в российской Тюмени в марте. В заявлении американской ассоциации, в частности, отмечается, что Россия по-прежнему не соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства, а спортсменам, которые приезжают в страну, угрожает опасность.
В конце 2017 о бойкоте соревнований в Тюмени сообщила Ассоциация биатлона Канады. Свое решение биатлонисты объяснили недоверием к российской антидопинговой системы.