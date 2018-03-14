С начала антитеррористической операции погиб каждый восьмой доброволец, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Аваков наградил добровольцев орденами "За мужество", медалями "Защитнику отечества" и ведомственными наградами Фото: mvs.gov.ua "За время войны 232 добровольца погибли, 799 получили ранения. Это каждый восьмой доброволец. Это много наших друзей", – отметил он.Аваков наградил добровольцев орденами "За мужество", медалями "Защитнику отечества" и ведомственными отличиями.Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе с апреля 2014-го по конец 2017 года составили 2750 человек.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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