С начала антитеррористической операции погиб каждый восьмой
доброволец, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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Аваков наградил добровольцев орденами "За мужество",
медалями "Защитнику отечества" и ведомственными наградами Фото:
mvs.gov.ua "За время войны 232 добровольца погибли, 799 получили
ранения. Это каждый восьмой доброволец. Это много наших
друзей", – отметил он.Аваков наградил добровольцев
орденами "За мужество", медалями "Защитнику отечества" и
ведомственными отличиями.Согласно заявлению президента Украины
Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе с апреля 2014-го по
конец 2017 года составили 2750 человек.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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