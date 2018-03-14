Сейчас в компании около 16% сотрудников среднего звена - женщины

"Для нас очень важно, чтобы между наших сотрудников были женщины-пилоты", - отметил директор компании Фарзана Шарафбафи, сообщила иранская газета Tehran Times, передает " Интерфакс-Украина".

Ежегодно руководство Iran Air объявляет об открытии нескольких вакансий, и в этом году выговор будет сделан на привлечение в компанию женщин как пилотов.

На данный момент около 16% сотрудников среднего звена, работающих в компании - женщины.

Авиалиния Iran Air, главный офис которой находится в Тегеране, обеспечивает 25 маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.