|
В Оболонском райсуде Киева 18-19 апреля пройдут дебаты по делу о госизмене
|
14.03.2018 14:48
|
Судья Владислав Девятко объявил, что следующие заседания по делу о
госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича
состоятся 21-го, 27-го, 28-го и 29 марта, а также 4-го, 5-го, 11-го
и 12 апреля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Следующее заседание запланировано на 21 марта Фото: censor.net.ua
Судья объявил, что следующие заседания состоятся 21-го, 27-го,
28-го и 29 марта, а также 4-го, 5-го, 11-го и 12 апреля.Девятко
попросил сторону защиты обеспечить приход свидетелей. По
мнению судьи, восьми заседаний довольно, чтобы допросить 13
человек.Он подчеркнул, что суд готов дать возможность
Януковичу дать показания по этому делу в формате
видеоконференции.Девятко объявил, что судебные дебаты пройдут
18-го и 19 апреля.Сторона защиты хочет 21 марта установить
телемост с Крымом, в ходе которого планирует допросить нескольких
своих свидетелей.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014
год, после бегства из страны проживает в России.В Оболонском
суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в
госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса
Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437
(пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110
(пособничество в посягательстве на территориальную целостность и
неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие
последствия).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира