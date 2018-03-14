Судья Владислав Девятко объявил, что следующие заседания по делу о госизмене в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича состоятся 21-го, 27-го, 28-го и 29 марта, а также 4-го, 5-го, 11-го и 12 апреля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Следующее заседание запланировано на 21 марта Фото: censor.net.ua Судья объявил, что следующие заседания состоятся 21-го, 27-го, 28-го и 29 марта, а также 4-го, 5-го, 11-го и 12 апреля.Девятко попросил сторону защиты обеспечить приход свидетелей. По мнению судьи, восьми заседаний довольно, чтобы допросить 13 человек.Он подчеркнул, что суд готов дать возможность Януковичу дать показания по этому делу в формате видеоконференции.Девятко объявил, что судебные дебаты пройдут 18-го и 19 апреля.Сторона защиты хочет 21 марта установить телемост с Крымом, в ходе которого планирует допросить нескольких своих свидетелей.Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год, после бегства из страны проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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