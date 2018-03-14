"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть"

"С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть. И это также является позицией Европейского Союза, следовательно на территории не могут происходить правомочны выборы в российский парламент или президента", - сказал Александр ван дер Беллен, передает "Интерфакс Украина " .

При этом он подчеркнул: "Это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения только австрийского правительства" .

Ранее м инистр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать и не помогать в организации выборов президента России.