Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что в прошлом году у федерации закончился договор с Nike, а с новым поставщиком договор так и не заключили. Украинцы выступали в черной форме Фото: ЕРА Издание "Главком" сравнило украинскую команду с олимпийской сборной России, которой запретили иметь на форме символику страны.Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал изданию, что в прошлом году у сборной закончился договор с компанией Nike. Продлевать его производитель спортивной одежды и экипировки отказался."С момента получения уведомления от Nike, Федерация начала работу по поиску нового партнера, и этот поиск продолжается, идут переговоры. Сейчас есть несколько компаний, с которыми продолжаются финальные переговоры", – отметил Гоцул.Чиновник пояснил, что им удалось договориться с компанией Asics о предоставлении пробного комплекта для сборной, но одним из условий было отсутствие каких-либо обозначений страны."Мы считали, что меньшим злом будет сейчас выступить без опознавательных знаков, однако иметь возможность получить серьезный контракт", – заявил Гоцул.Украинская команда вернулась с Чемпионата в Бирмингеме без наград. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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