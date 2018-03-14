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На Чемпионате мира по легкой атлетике в Британии украинская сборная выступила в форме без обозначения страны
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14.03.2018 14:56
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Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил,
что в прошлом году у федерации закончился договор с Nike, а с новым
поставщиком договор так и не заключили. Украинцы выступали в черной
форме Фото: ЕРА Издание "Главком" сравнило украинскую команду с
олимпийской сборной России, которой запретили иметь на форме
символику страны.Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь
Гоцул рассказал изданию, что в прошлом году у сборной закончился
договор с компанией Nike. Продлевать его производитель спортивной
одежды и экипировки отказался."С момента получения уведомления от
Nike, Федерация начала работу по поиску нового партнера, и этот
поиск продолжается, идут переговоры. Сейчас есть несколько
компаний, с которыми продолжаются финальные переговоры", – отметил
Гоцул.Чиновник пояснил, что им удалось договориться с
компанией Asics о предоставлении пробного комплекта для
сборной, но одним из условий было отсутствие каких-либо обозначений
страны."Мы считали, что меньшим злом будет сейчас выступить без
опознавательных знаков, однако иметь возможность получить серьезный
контракт", – заявил Гоцул.Украинская команда вернулась с Чемпионата
в Бирмингеме без наград.
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