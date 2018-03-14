За организацию решение об импичменте местным советам обещали $ 25 тыс

"Прокуратура АР Крым вместе с СБУ в рамках противодействия подрывной деятельности провели 28 обысков в разных областях Украины. Получены доказательства причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территорий" , - пишет Луценко в Facebook.

"В Херсонский области обнаружена переписка с антиукраинским центром с задачей организовать решение местными советами об импичменте Президента за вознаграждение в 25 тыс долл" , - говорится в сообщении.

"В Харьковской обл изъяты карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с электрозапалом и денежные средства 50 тыс долл, денежные карточки рус банка. Во Львовской области изъяты записи с подготовленным выступлением на международной конференции с поддержкой оккупации Крыма Россией", - написал генпрокурор .