Меры могут предусматривать высылке российских дипломатов и финансовые санкции против богатых россиян

Об этом сообщает BBC .

Тереза ​​Мэй, как ожидается, объявит о ряде мер против России после того, как истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретная химическое вещество попало на британскую территорию и была использована для отравления.

Перед выступлением в парламенте Мэй проведет встречу с руководителями разведывательных управлений, которые предоставят ей обновленную информацию по расследованию.

Меры могут предусматривать высылке российских дипломатов, финансовые санкции против богатых россиян, связанных с Кремлем, запрет на работу российского телеканала RT, или бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Россия настаивает, что не было "мотива" для попытки убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кремль заявил, что любые шаги премьер-министра Великобритании приведут к "зеркальных мер".

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".

66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.