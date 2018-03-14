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|Отравление Скрипаля: Мэй готовится объявить о ряде мер против России
|14.03.2018 15:12
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Меры могут предусматривать высылке российских дипломатов и финансовые санкции против богатых россиянПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит перед парламентом в среду по поводу отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипача и его дочери.
Фото: thetimes.co.uk
Об этом сообщает BBC .
Тереза Мэй, как ожидается, объявит о ряде мер против России после того, как истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретная химическое вещество попало на британскую территорию и была использована для отравления.
Перед выступлением в парламенте Мэй проведет встречу с руководителями разведывательных управлений, которые предоставят ей обновленную информацию по расследованию.
Меры могут предусматривать высылке российских дипломатов, финансовые санкции против богатых россиян, связанных с Кремлем, запрет на работу российского телеканала RT, или бойкот чемпионата мира по футболу в России.
Россия настаивает, что не было "мотива" для попытки убийства Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Кремль заявил, что любые шаги премьер-министра Великобритании приведут к "зеркальных мер".
Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
Медицинская помощь в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери понадобилась 21 человеку .
Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что этот случай в Солсбери напоминает еще одно преступление России . В РФ заявления Джонсона о возможном российского следа в отравлении Скрипаля и его дочери расценили как "недопустимые".
66-летний Скрипаль работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипаль был освобожден и получил убежище в Великобритании.