Сводка Новостей
- В Крыму не могут проходить выборы президента России - Ван дер Беллен
- Отравление Скрипаля: Великобритания срочно созывает Совбез ООН
- "Ти любов моя". Вышел клип Джамалы на саундтрек к мультфильму "Похищенная принцесса". Видео
- НАБУ расследует производство о вынесении неправосудного решения в Окружном админсуде Киева по иску Насирова
- Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
|Кабмин одобрил запрет на ввоз минудобрений из России
|14.03.2018 15:20
|
Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседанияКабинет министров Украины одобрил запрет на ввоз минеральных удобрений. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания.
Фото: carrefour.es
"Даем два поручение Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее заседание правительства, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики вместе с Минюстом и другими министерствами оформить это решение ", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, информирует 112. Украина.
Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь - другие виды азотных удобрений, поставляется из России.
Позже, весной 2017 года, Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений - карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным Минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украине с долей в 80-90% от общего объема.
Ранее iPress.ua сообщал, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возобновила действие антидемпинговых пошлин на российские удобрения.
Напомним, в январе-феврале Украина увеличила импорт азотных минеральных удобрений из России на 34% до 53587000 долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.