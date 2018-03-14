Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания

"Даем два поручение Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее заседание правительства, а что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики вместе с Минюстом и другими министерствами оформить это решение ", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, информирует 112. Украина.

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но это касалось только аммиачной селитры. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь - другие виды азотных удобрений, поставляется из России.

Позже, весной 2017 года, Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений - карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным Минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений в Украине с долей в 80-90% от общего объема.

Ранее iPress.ua сообщал, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возобновила действие антидемпинговых пошлин на российские удобрения.