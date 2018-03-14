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Гройсман поручил разобраться, почему сборная Украины выступала на ЧМ по легкой атлетике в форме без обозначения страны
14.03.2018 15:27
Обращение премьер-министру Украины Владимиру Гройсману по ситуации с выступлением украинской сборной на Чемпионате мира по легкой атлетике в Бирмингеме направило информационное агентство "Главком". Глава правительства поручил разобраться с ситуацией в Федерации легкой атлетики Фото: ЕРА Соответствующее обращение в правительство направило информационное агентство "Главком". Снимок распоряжение премьера опубликовал в Facebook руководитель "Главкома" Виктор Шлинчак.
https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/2272724089419766
Статья о проблемах с экипировкой у легкоатлетической команды Украины вышла 13 марта. Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул сообщил, что в прошлом году у федерации закончился договор с Nike, а с новым поставщиком договор так и не заключили. В итоге украинцы выступали в черной форме без каких-либо знаков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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