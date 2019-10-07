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Для проституток напишут закон и легализуют
07.10.2019 09:37

Глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции и против легализации легких наркотиков.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег".

Для проституток напишут закон и легализуют

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да.

 

Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся.

 

Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей.

 

Считаю, общество пока к этому не готово", - заявил Клименко.

 

Он также сказал, что пока не завершен конфликт на Донбассе нельзя поднимать разговор о легализации огнестрельного оружия.

 

Также по мнению главы Нацполиции, игорный бизнес должен строго контролироваться государством.

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко намерен продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым,  и улучшать работу полиции.

Клименко говорит, что собеседования в Офисе президента у него не было, он встречался только с премьер-министром и министром внутренних дел, при назначении выступал в Кабинете министров.

 

"И в Кабмине, и позже, когда министр представлял меня личному составу, я объявил основные моменты моей дальнейшей работы и курса Нацполиции в целом.

 

Выбранный курс менять не собираюсь. Это – первое.

 

Второе – для меня очень важно существенно улучшить состояние реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений".

Клименко заверил: "Оценка работы полиции и отношение к ней населения имеют важнейшее значение. И это не красивые слова. За последние годы мы сделали очень много для того, чтобы полицейский был не просто "красивой вывеской", а чтобы каждый житель самого отдаленного населенного пункта нашей страны знал, что полицейский рядом и придет на помощь в любое время".

 

"Система приема заявлений и жалоб граждан должна быть усовершенствована.

 

Я буду категорически пресекать любые фальсификации, попытки оставить без рассмотрения обращения граждан.

 

С этого начинается отношение к нам общества.

 

На каждый вызов должен выезжать полицейский – офицер громады, патрульная полиции или следственно-оперативная группа.

 

И мы обязаны это обеспечить.

 

Эта система реагирования сегодня является проблемной из-за нехватки, в первую очередь, личного состава в некоторых регионах, транспорта, материально-технического обеспечения".

Клименко констатировал: "Случается, что личный состав отказывается выезжать или умышленно задерживает выезд. Мы таких из системы реагирования убираем. Но поскольку скамья запасных у нас не очень большая, приходится переучивать, объяснять, что так делать нельзя, где-то применять дисциплинарные меры, а где-то мотивировать. Для этого есть дисциплинарный устав, которым мы регулируем наши отношения с каждым сотрудником".

 

"Я хочу, чтобы все службы Национальной полиции работали в единой системе: следствие, подразделение криминального блока, подразделение превенции.

 

Они должны обмениваться информацией и работать единым кулаком.

 

Это касается, в первую очередь, регионов.

 

Если в центральном аппарате это работа на сегодняшний день настроена, то в регионах есть над чем работать", – сказал глава Нацполиции.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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