Глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции и против легализации легких наркотиков.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "Левый берег".

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся. Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", - заявил Клименко.

Он также сказал, что пока не завершен конфликт на Донбассе нельзя поднимать разговор о легализации огнестрельного оружия.

Также по мнению главы Нацполиции, игорный бизнес должен строго контролироваться государством.

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко намерен продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым, и улучшать работу полиции.

Клименко говорит, что собеседования в Офисе президента у него не было, он встречался только с премьер-министром и министром внутренних дел, при назначении выступал в Кабинете министров.

"И в Кабмине, и позже, когда министр представлял меня личному составу, я объявил основные моменты моей дальнейшей работы и курса Нацполиции в целом. Выбранный курс менять не собираюсь. Это – первое. Второе – для меня очень важно существенно улучшить состояние реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений".

Клименко заверил: "Оценка работы полиции и отношение к ней населения имеют важнейшее значение. И это не красивые слова. За последние годы мы сделали очень много для того, чтобы полицейский был не просто "красивой вывеской", а чтобы каждый житель самого отдаленного населенного пункта нашей страны знал, что полицейский рядом и придет на помощь в любое время".

"Система приема заявлений и жалоб граждан должна быть усовершенствована. Я буду категорически пресекать любые фальсификации, попытки оставить без рассмотрения обращения граждан. С этого начинается отношение к нам общества. На каждый вызов должен выезжать полицейский – офицер громады, патрульная полиции или следственно-оперативная группа. И мы обязаны это обеспечить. Эта система реагирования сегодня является проблемной из-за нехватки, в первую очередь, личного состава в некоторых регионах, транспорта, материально-технического обеспечения".

Клименко констатировал: "Случается, что личный состав отказывается выезжать или умышленно задерживает выезд. Мы таких из системы реагирования убираем. Но поскольку скамья запасных у нас не очень большая, приходится переучивать, объяснять, что так делать нельзя, где-то применять дисциплинарные меры, а где-то мотивировать. Для этого есть дисциплинарный устав, которым мы регулируем наши отношения с каждым сотрудником".

"Я хочу, чтобы все службы Национальной полиции работали в единой системе: следствие, подразделение криминального блока, подразделение превенции. Они должны обмениваться информацией и работать единым кулаком. Это касается, в первую очередь, регионов. Если в центральном аппарате это работа на сегодняшний день настроена, то в регионах есть над чем работать", – сказал глава Нацполиции.

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