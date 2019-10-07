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|Для проституток напишут закон и легализуют
|07.10.2019 09:37
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Глава Национальной полиции Игорь Клименко выступает за легализацию проституции и против легализации легких наркотиков.
Об этом он сказал в интервью
Он также сказал, что пока не завершен конфликт на Донбассе нельзя поднимать разговор о легализации огнестрельного оружия.
Также по мнению главы Нацполиции, игорный бизнес должен строго контролироваться государством.
Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко намерен продолжать курс реформ, начатый Сергеем Князевым, и улучшать работу полиции.
Клименко говорит, что собеседования в Офисе президента у него не было, он встречался только с премьер-министром и министром внутренних дел, при назначении выступал в Кабинете министров.
Клименко заверил: "Оценка работы полиции и отношение к ней населения имеют важнейшее значение. И это не красивые слова. За последние годы мы сделали очень много для того, чтобы полицейский был не просто "красивой вывеской", а чтобы каждый житель самого отдаленного населенного пункта нашей страны знал, что полицейский рядом и придет на помощь в любое время".
Клименко констатировал: "Случается, что личный состав отказывается выезжать или умышленно задерживает выезд. Мы таких из системы реагирования убираем. Но поскольку скамья запасных у нас не очень большая, приходится переучивать, объяснять, что так делать нельзя, где-то применять дисциплинарные меры, а где-то мотивировать. Для этого есть дисциплинарный устав, которым мы регулируем наши отношения с каждым сотрудником".