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|Туск заявил, что готов включить тему отравления Скрипаля в повестку саммита ЕС на следующей неделе
|14.03.2018 15:35
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I express my full solidarity with PM @theresa * may in the face of the brutal attack inspired, most likely, by Moscow. I’m ready to put the issue on next week’s #EUCO agenda.— Donald Tusk (@eucopresident) 14 марта 2018 г.
4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.12 марта Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.13 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. В этот же день МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.14 марта спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению Скрипаля.Источники телеканала Sky News сообщают, что 14 марта Мэй объявит о высылке российских дипломатов в качестве ответа на случай со Скрипалем.Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
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