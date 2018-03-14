Меркель получила 364 голосов из 692

Ангела Меркель получила 364 голосов из 692. Против проголосовали 315 парламентариев, девять депутатов воздержались , - п овидомляеться на сайте федерального правительства.

Позже в этот день должна пройти церемония, на которой президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель канцлером. Церемония состоится во дворце Бельвю, после чего новоизбранный канцлер вернется в Бундестаг и примерно в 12:00 (13:00 по Киеву) будет приведена к присяге.

Сегодня также состоится первое заседание нового немецкого кабинета министров.

Как сообщалось, социал-демократы Германии согласились на коалицию с партией Меркель.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции. В начале февраля руководство блока ХДС / ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного соглашения, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если ее одобрят рядовые члены партии.

Согласно коалиционным соглашением, ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Хотя на выборах 24 сентября 2017 социал-демократы набрали гораздо меньше голосов, чем ХДС, это стало условием для формирования "большой коалиции". Еще три министерства возглавят представители ХСС.